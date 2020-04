Tojners Montana Tech erlitt 2019 Gewinneinbruch

Die am 2. Jänner abgeschlossene Akquisition von Varta Consumer stelle das Geschäftsmodell des Varta-Konzerns zudem auf "eine noch breitere Basis". Das Consumer-Batteriegeschäft bilde künftig gemeinsam mit dem Energiespeicher-Geschäft der bisherigen Varta AG das neue Segment "Household Batteries". Das Management erwartet sich "starkes Wachstum" bei Lithium-Ionen-Batterien. Deshalb werde das Personal im neuen Segment "Microbatteries & Solutions" "deutlich erhöht werden".

Schwäche in Automotive

An den beiden neuen Standorten der Universal Alloy Corporation (UAC), in Rumänien (am Flughafen in Baia Mare) und in Vietnam (Da Nang) wurden den Konzernangaben zufolge große Baufortschritte erzielt. Die ersten Maschinen seien bereits in Betrieb gegangen. An beiden Standorten seien über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Ende 2018 eröffnete rumänische Werk der Alu Menziken in Satu Mare befinde sich noch in der Anlaufphase und "spürt die aktuelle Schwäche im Automotive-Bereich", also die weggebrochene Nachfrage in der Automobilindustrie. Entsprechend schlecht ist die Auslastung des Standortes. Auch die Alpine Metal Tech trifft das derzeit negative Umfeld, die Schwäche im Automobilbereich.

Solide Nachfrage

Bei der Aluflexpack (Division Industrial Components) wiederum hätten eine solide Nachfrage sowie Konsolidierungseffekte aus der Akquisition der türkischen Tochter Arimpeks zum Wachstum des Nettoumsatzes von mehr als 14 Prozent auf 207,9 Mio. Euro beigetragen.

Die Asta-Gruppe bewegt sich laut Montana Tech weiterhin in einem schwierigen, aber trotzdem stabilen Umfeld - "ausgelöst durch die zurückhaltenden Investitionstätigkeiten im klassischen Kraftwerksbau". Dank guter Positionierung in der Produktion und im Geschäft mit isolierten Flachdrähten gelinge es, dem Preisdruck im Wesentlichen standzuhalten und nur geringe Mengeneinbußen hinnehmen zu müssen.