Tojners Montana Aerospace hebt an Börse Zürich ab

Und in etwa 400 Millionen fließen mit dem Aktienverkauf in das Unternehmen. Die Mehrheit von knapp 60 Prozent bleibt in Besitz von Michael Tojner.

Im Vorjahr hat er bei Montana Aerospace ein Investitionsprogramm über eine halbe Milliarde Euro durchgezogen. „Das ist die optimale Aufstellung für den Restart der Luftfahrtsparte“, sagte er dazu. Diesem Neustart dürfte nun nichts mehr im Wege zu stehen. Die 400 Millionen sollen in weitere Zukäufe bzw. organisches Wachstum fließen. Montana Aerospace fertigt Leichtbauteile für Luftfahrtgrößen wie Airbus oder Boeing, beliefert aber auch Autohersteller. Erst im Vorjahr wurde der französische Titan-Spezialist Cefival übernommen.

In Zahlen: Montana Aerospace kommt auf 4.800 Mitarbeiter und steuerte zuletzt 600 Millionen zum Gruppenumsatz bei. Der Überbau, Tojners Industriegruppe MTC, setzt mit rund 10.700 Mitarbeitern 1,7 Milliarden Euro um. Die größte Sparte ist der deutsche Batteriespezialist Varta, dahinter folgen Aerospace und Aluflexpack.

Neuigkeiten gibt es auch bei Varta: Der Konzern hat für die geplante Hochleistungsrundzelle für Elektroautos einen ersten Kunden aus der Autoindustrie an Land gezogen – dessen Name wurde noch nicht genannt. Die Aktie zog dennoch kräftig an. Varta will den Jahresumsatz von 870 Mio. Euro heuer auf 940 Mio. Euro steigern. Die operative Marge (Ebitda) soll auf 30 Prozent steigen. Im ersten Quartal lag sie schon bei 29,3 Prozent.