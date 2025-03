Original statt Fleischersatz: Wie ein Salzburger Europa mit Tofu erobert

Nun stellt er mit seinem Unternehmen New Originals Tofu aus heimischem und europäischem Soja her. Hierzulande finden Konsumenten die Produkte des Unternehmens bei Billa Plus und neuerdings aus bei Interspar . Dort biete New Originals Company unter dem Namen Omami Kichererbsen-Tofu in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen wie „Texas Roast“ oder „Greek Salsa“ an.

Der gebürtige Salzburger ist ein wahrer Pionier , wenn es um Sojaprodukte geht, und hat bereits in der Vergangenheit mit der Firma Mona verschiedene Pflanzendrinks der Marke Joya in die heimischen Supermärkte gebracht.

Eigenmarken der großen Supermarktketten

Mit Omami macht das Unternehmen aber nur einen kleinen Teil seines Millionenumsatzes. Den Großteil verdient New Originals Company mit der Produktion für die Eigenmarken der großen Handelsketten etwa in Schweden oder Deutschland.

Der Tofu der heimischen Supermarkt-Eigenmarken stammt nicht von Kröns Firma. Das liege daran, dass das Unternehmen nicht in Österreich produziert, die heimischen Handelsketten aber großen Wert auf Regionalität legen. Zwar sei aktuell nichts Konkretes in Planung, aber in Zukunft könne Krön sich sehr wohl vorstellen, auch einen Produktionsstandort in Österreich zu eröffnen.

Bis dahin stammen die Produkte von New Originals Company aus den Fabriken in der Slowakei, in Rumänien, in Deutschland und in den Niederlanden. Von dort aus verkauft Krön die Produkte nach fast ganz Europa.