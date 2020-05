Tischlerei Reicht Wohnkultur ist pleite

Das steirische Tischlerei- und Inneneinrichtungsunternehmen Reicht Wohnkultur GmbH mit Sitz in Gnas hat am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren beantragt. Laut den Gläubigerschutzverbänden AKV, Creditreform und KSV1870 wurde das Verfahren bereits eröffnet. 22 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Laut Insolvenzantrag soll sich der Betrieb bis 2011 sehr gut entwickelt haben. 2011 kam es aber zu einem Brandschaden in der Tischlerei, der zu einem erheblichen Umsatzrückgang geführt haben soll. Im selben Jahr ist auch ein wichtiger Mitarbeiter, der das Standbein Planungsbüro schwerpunktmäßig betreute, verstorben, heißt es im Antrag.