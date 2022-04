Tipps für die Geldanlage: Was jetzt sinnvoll ist

Jetzt neu auf Rohstoffe zu setzen, hält Klocker angesichts der hohen Rohstoffpreise für den falschen Weg, auch wenn die Nachfrage wohl hoch bleiben wird. Er rechnet mit einer Preiskonsolidierung in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Ähnliches gelte für Gold. Als bereits vorhandene Beimischung in Höhe von einigen Prozent seien Rohstoffe aber als Portfoliostabilisator „nicht schlecht“.

Was an Attraktivität gewonnen hat: Aktien. „Sie sind wieder auf ein sehr vernünftiges Bewertungsniveau gekommen“, sagt Klocker. Im vergangenen Jahr habe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aktien „von extrem hohem Niveau nach unten“ bewegt. Aktuell liege es bei rund 17, „was in etwa auf dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre ist“.