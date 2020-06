Tiefe Rezession, wenn der Euro platzt

"Das ist ein sehr negatives Szenario", sagt Helmut Hofer, Experte beim Institut für Höhere Studien (IHS) dazu. Es sei sehr, sehr schwer, die Auswirkungen zu quantifizieren, sollte Österreich wieder den Schilling einführen müssen. Aber ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um fünf bis zehn Prozent sei durchaus möglich. " Österreich würde sicher zum Hartwährungsblock in Europa gehören", so Hofer. Zur Erinnerung: Vor dem Euro war der Schilling an die D-Mark gekoppelt. Eine harte, aufgewertete Währung verteuert Waren für Abnehmer im Ausland. Das trifft exportorientierte Länder wie Österreich besonders hart. Betriebe könnten dann reihenweise ins billigere Ausland abwandern, meint auch IHS-Ökonom Hofer.

Im Krisenjahr 2009 nach der Lehman-Pleite ist Österreichs Wirtschaftsleistung um 3,8 Prozent geschrumpft. Bricht die Eurozone auseinander, könnte es also viel schlimmer kommen.