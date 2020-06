Tief wie nie: EZB vor historischem Zinsschritt

Wird es ein historischer Tag? Selten waren die Erwartungen in die Europäische Zentralbank so hoch gesteckt wie vor der aktuellen Zinssitzung am 4. und 5. Juni. Am Donnerstag gibt die EZB ihre geldpolitischen Entscheidungen um 13.45 Uhr bekannt, ab 14.30 Uhr erklärt EZB-Chef Mario Draghi in Frankfurt die Maßnahmen in einer Pressekonferenz. Die wichtigsten Fragen: