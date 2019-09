Thomas-Cook-Pleite: Salzburger Hoteliers bangen um ihr Geld

Die Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook dürfte auch in Salzburg nicht ohne Folgen bleiben. "Wir sind zwar deutlich weniger betroffen als Sonne-Sand-Meer-Destinationen wie Zypern, Tunesien, Spanien oder die Türkei", sagte Salzburgs oberster Tourismuswerber Leo Bauernberger. "Für manche Hoteliers im Land dürften die Auswirkungen aber beträchtlich sein."

Unangenehme Situationen

Das gelte besonders dann, wenn diese ihre Zimmer zum Gros oder überhaupt ausschließlich über Thomas Cook oder Neckermann verkauft haben. Problematisch sei die Situation auch für all jene Urlauber, die kurz vor Reiseantritt stehen und ihre Reise bereits bezahlt oder angezahlt hätten. "Zwar geht die Sommersaison zu Ende, aber es wollten sicher noch einige Gäste in den nächsten Tagen und Wochen ihren Urlaub in Salzburg antreten. Das wird noch für unangenehme Situationen sorgen", so Bauernberger.