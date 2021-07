Textil-Dynastie Brenninkmeijer: Keine Familie zum Kuscheln

Die niederländisch-deutsche Kaufhaus-Dynastie Brenninkmeijer hält ihr Milliardenvermögen mit antiquierten Sippenregeln, patriarchalischer Bevormundung und verschwiegenen Entscheidungsträgern zusammen.

Die acht Familienstämme (mehr als 1000 Mitglieder) sind über die Schweizer Cofra Holding Eigentümer der Textilkette C&A (Wert: mindestens zehn Milliarden Euro), des Immobilien-Konzerns Redevco (acht Milliarden Euro) und des Beteiligungs- und Investment-Konzerns Bregal (acht Milliarden Euro). In Österreich besitzt Redevco zahlreiche Gebäude, darunter das frühere Generali-Center, heute "Mahü77", in der Wiener Mariahilfer Straße. Die österreichsiche Redevco-Tochterhat ein Eigenkapital in Höhe von rund 70 Millionen Euro. Der erste C&A-Laden in Österreich wurde 1984 in Wels eröffnet.