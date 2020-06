Teures Euro-Ende: Angst vor Spekulationsattacken

In einem zentralen Befund sind sich Wirtschaftsexperten, die meisten Politiker sowie Top-Manager in Österreich, aber auch in Deutschland einig: Ein Euro-Ende käme extrem teuer.

Für Deutschland prognostiziert der Wirtschaftsweise Lars Feld bei einem Auseinanderbrechen des Euro eine massive Krise samt einem Kollaps der Konjunktur um bis zu zehn Prozent. Ein ähnliches Horror-Szenario mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 140.000 Betroffene und einem Schrumpfen der Wirtschaft um 32 Milliarden Euro in nur einem Jahr (2014) hat das WIFO in Wien vorgelegt – der KURIER berichtete als erste Zeitung.

Bundeskanzler Werner Faymann griff die alarmierende Botschaft in Alpbach auf und warnte unter anderem vor massiven spekulativen Angriffen, sollte der Schilling wieder eingeführt werden müssen. Faymann: "Wir müssen den Euro gegen Spekulationsattacken schützen. Wir haben eine hohe Beschäftigung. Das setzt man nicht aufs Spiel." Kommissionspräsident Jose-Manuel Barroso betonte die Notwendigkeit weiterer Integrationsschritte in Europa – etwa Richtung Bankenunion. Der Portugiese sprach auch von einem "sozialen Notfall" in Ländern, in denen die Jugendarbeitslosigkeit unerträglich hoch sei.