Teurer Sprit: Diskonter sind Gewinner

Marktführer OMV schweigt wieder einmal zum Treibstoff-Thema und nennt keine Absatzzahlen. Nur so viel sagt OMV-Boss Gerhard Roiss: "Die Absatzzahlen gehen in ganz Europa zurück." Der Öl- und Gaskonzern verdiente in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wegen des hohen Ölpreises prächtig. Vor allem der Bereich Exploration und Produktion bereitete Freude. Vom Konzernergebnis in Höhe von 912 Millionen Euro entfielen 766 Millionen auf die Öl-Suche und -Förderung. Auch das Geschäft in Libyen entwickelte sich wieder positiver.