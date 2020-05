Teurer Klau geistigen Eigentums

Ganz aktuell ist der Fall eines Vorarlberger CD-Sammlers. Eine seiner CDs hat er auf eBay zum Verkauf angeboten: The Sweet - The Legends Lives On Vol.1. Gekauft wurde die CD um einen Euro von einem Anwalt, den Andy Scott, Leadsänger der Rockgruppe "The Sweet", beauftragte hatte. Der Anwalt brachte Klage gegen den Vorarlberger ein. Ihm wurden Verstöße gegen das Namensrecht, das Markenrecht oder das Urheberrecht vorgeworfen, weil es sich wahrscheinlich nicht um eine originale CD gehandelt habe, erläutert der Konsumentenschützer. In erster Instanz wurde die Klage jedoch abgewiesen. "Das Gericht konnte nicht nachweisen, dass Rechte verletzt wurden", so Rusching.



"Wir verlangen, dass eine Bagatellgrenze eingeführt wird", fordert der Konsumentenschützer. Damit nicht der Verkauf einer CD um einen Euro zu Unsummen an Prozesskosten führt.