Teuerste Münze landet oft im Müll

Dabei ist das Herstellen von Geld an sich ein Riesengeschäft: Die Ausgabestellen streifen mit der Differenz von Produktionskosten und Wert der Münzen und Scheine ordentliche Gewinne ("Seigniorage") ein, die die Staatshaushalte auffetten.

Nicht jedoch bei den Minimünzen. Dort kosten das Prägen und die Logistik bis zum Vierfachen des Nennwerts – besonders in Frankreich sind die Kosten extrem hoch.

Sie sind also teuer. Sie sind ein Ärgernis, weil sie die Geldbörsen anfüllen und Hosentaschen ausbeulen. Dem Handel bescheren sie viel Arbeit und hohe Kosten. Und allzu oft enden die ungeliebten Kupferlinge als Beilagscheibe im Werkzeugkasten oder werden schlicht entsorgt.

Die EU-Kommission schätzt, dass zwischen 25 und fast 100 Prozent (!) schlicht und einfach verschwinden. Deshalb sind enorme Prägemengen nötig: Mit Stand Jänner 2014 wurden unglaubliche 49,5 Milliarden Stück der beiden kleinsten Euro-Cent-Münzen in Umlauf gebracht. Deren Gegenwert beträgt bescheidene 712 Millionen Euro. Und durch die Teuerung verlieren die Mini-Münzwerte immer mehr an Kaufkraft und somit Relevanz.

Was spricht also noch gegen die Abschaffung? Nichts, haben sich die Finnen gesagt – und die kleinsten Münzen konsequenterweise gar nicht erst eingeführt: Außer für Sammler wurden nie 1 Cent und 2 Cent ausgegeben. Der Suomi-Zahlungsverkehr funktioniert dennoch klaglos: Entweder die Preise enden auf 95 (statt 99) Cent oder sie werden gerundet. Fazit: 88 Prozent der Finnen sind glücklich mit den Euro-Münzwerten, wie sie sind – der Bestwert in der Eurozone (Stand Oktober 2013). In den Niederlanden sind Eurocents ebenfalls ein Minderheitsprogramm. Seit 2004 wird auf fünf Cent gerundet.

Im Mai 2013 hat sich die EU-Kommission des Themas angenommen und vier Optionen vorgelegt: schlagartig abschaffen, auslaufen lassen, billiger produzieren – oder alles bleibt beim Alten.