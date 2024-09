Testbetrieb: Post stellt bald auch am Sonntag zu

Im Jahr 2015 hat die Österreichische Post AG die Zustellung von Briefen und Paketen am Samstag eingeführt. Nun folgt ein weiterer Schritt: Ab Sonntag, den 6. Oktober , testet die Post die Zustellung am Sonntag.

Damit man am Sonntag nicht überrascht wird, erhält man im Vorfeld einen Hinweis per E-Mail oder Post App, dass das Paket am Sonntag zugestellt wird.

"Durch den Start im Oktober sind wir bestens für die Hochsaison rund um Black Friday und Weihnachten gerüstet und unsere Empfänger*innen profitieren von noch höherer Liefergeschwindigkeit", so P eter Umundum , Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG via Aussendung.

Für die Zustellung selbst setzt die Post externe Transportunternehmen ein, zahlt einen Sonntagszuschlag und sorgt für einen Arbeitszeitausgleich.

"Damit sind wir nicht nur First Moverin, sondern bringen auch Marktanforderungen und Innovation zusammen", erklärt Walter Oblin, designierter Generaldirektor, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG via Aussendung am Freitag.