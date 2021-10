Tesla-Zentrale zieht nach Texas um

Der US-Elektroautobauer Tesla verlegt den Firmensitz offiziell aus Kalifornien nach Texas. Konzernchef Elon Musk gab den Umzug in der Nacht zum Freitag bei der Hauptversammlung des Unternehmens bekannt. Sie wurde bereits am neuen Sitz in der Stadt Austin abgehalten, wo Tesla derzeit ein großes Werk baut.

Fernarbeit genutzt

Bisher hatte Tesla sein Hauptquartier im Herzen des Silicon Valley in Palo Alto. Musk verwies bei der Ankündigung unter anderem darauf, dass die Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten in Texas niedriger seien. In der kalifornischen Heimat großer Tech-Konzerne wie Apple, Google und Facebook seien zum Beispiel Häuser teuer, und viele nähmen einen weiten Weg zur Arbeit auf sich.