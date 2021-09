Vor drei Jahren wurden Musk und Grimes ein Paar, im Mai 2020 kam ihr Sohn mit dem recht außergewöhnlichen Namen X Æ A-12 zur Welt. Diesen erklärte Grimes übrigens einmal so: "X" stehe für die unbekannte Variable; "Æ" bedeute künstliche Intelligenz in ihrer Elfensprache; "A12" beziehe sich auf den Namen "unseres" Lieblingsflugzeugs, ein Militärflugzeug: "Toll im Gefecht, aber friedlich"; "A" beziehe sich auch auf ihren Lieblingssong "Archangel", schrieb sie nach der Geburt auf Twitter. Wenig später mussten sie und Musk den Namen ihres Sohnes an die kalifornischen Gesetze anpassen. Die enthaltene Zahl "12" wurde durch die römische Variante ersetzt. Seitdem heißt der Bub "X Æ A-Xii".

Beide beabichtigen nun, ihr Kind weiterhin gemeinsam zu erziehen.