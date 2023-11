Tesla will 200.000 Cybertrucks pro Jahr herstellen

Tesla strebt die Herstellung von 200.000 Einheiten seines elektrischen Pickup-Trucks Cybertruck pro Jahr an. Das kündigte Firmenchef Elon Musk in dem am Dienstag veröffentlichten Podcast "Joe Rogan Experience" über den futuristisch anmutenden Kleinlaster an.

