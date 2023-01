Tesla plant millionenschweren Ausbau von Texas-Gigafabrik

Tesla plant eine millionenschwere Erweiterung seiner neuen Gigafactory in Texas. Der E-Autobauer habe bei der zustĂ€ndigen Behörde des US-Bundesstaats einen Antrag gestellt, der eine Investition von knapp 776 Millionen Dollar in die Fabrik vorsieht, wie aus einem Antrag am Dienstag hervorgeht. Geplant seien fĂŒnf zusĂ€tzliche Anlagen. Dazu gehöre auch ein Testlabor.

Bei Tesla war zunĂ€chst keine Stellungnahme zu erhalten. Im Dezember hatte das Online-Magazin berichtet, dass Tesla die Produktion seines Fahrzeugmodells Model Y in Texas in diesem Jahr deutlich steigern wolle. Es wird erwartet, dass Tesla seinen Investorentag am 1. MĂ€rz in dem Werk abhalten wird und seine PlĂ€ne fĂŒr den Ausbau bekannt gibt.