Tesla-Aktie auf Jahrestief: "Musk soll sich aufs Wesentliche konzentrieren"

Kluft zwischen Bewertung und Realität

Das geringe Wachstum stellt die hohe Bewertung in Frage, sagt CMC Markets Analyst Konstantin Oldenburger. "Das Gewinnwachstum von 200 Prozent im Jahr 2021 war nicht nachhaltig. Aber die Markteuphorie bewertete die Aktie so, als ob sie es wäre." Auch die Analysten von JP Morgan reihen sich in die kritischen Reihen ein: "Wir sehen weiterhin Risiken für die Prognose von mindestens 50 Prozent jährlichem Volumenwachstum im Laufe der Zeit, unter anderem angesichts höherer Preise, höherer Zinsen, Verbrauchern mit Geldsorgen und des Mangels an neuen Modellen."