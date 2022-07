Tesla mit steigenden Gewinnen und mehr Qualitätsmängeln

In der Tat ging im zweiten Quartal der Umsatz um zehn Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar zurück. „Aber wir hatten viele Schocks in der Lieferkette und in der Produktion und wir haben eine verrückte Inflation“, sagt Musk. Tesla versucht laut Musk höhere Kosten u. a. für Lithium, das in den Batterien verwendet wird, und für Aluminium wettzumachen. Es gebe aber kein Nachfrage-Problem.

Im zweiten Quartal wurden nur 255.000 Fahrzeuge ausgeliefert – der erste Rückgang gegenüber dem Vorquartal seit rund zwei Jahren. Doch das Unternehmen geht von einer „rekordbrechenden“ zweiten Jahreshälfte aus. In Teslas Werken in den USA sowie in Schanghai, wo es vor kurzem noch zu Ausfällen wegen Lockdowns kam, seien zuletzt die bisher höchsten monatlichen Produktionsraten verzeichnet worden. Auch die Fabrik bei Berlin komme langsam in Fahrt.