Tesla hat Umsatz um 70 Prozent gesteigert

Trotz zunehmender Schwierigkeiten trauen Analysten Tesla auch für heuer einen starken Anstieg bei den Auslieferungen zu. Morgan Stanley etwa rechnet mit 1,46 Millionen Fahrzeugen, was gegenüber 2021 einem Plus um 56 Prozent entsprechen würde. Damit würde Tesla in der Größenordnung der von Konzernchef Elon Musk versprochenen jährlich mehr als 50 Prozent wachsen.

Tesla käme so in Reichweite der VW-Premiumtochter Audi, die im vergangenen Jahr fast 1,7 Millionen Fahrzeuge an ihre Kunden brachte. Seine Produktionskapazitäten kann Tesla nach Analysten-Schätzungen bei voller Auslastung seiner weltweit vier großen Fahrzeug-Werke auf fast zwei Millionen Fahrzeuge hochschrauben und kommt so in Schlagdistanz zum Absatz von Premiumherstellern wie BMW und Mercedes-Benz.