Tesla-Chef Musk in Deutschland: Treffen mit Altmaier angepeilt

Tesla-Chef Elon Musk ist auf Deutschland-Besuch und könnte nach am Rande einer Fraktionsklausur in Berlin am Mittwochnachmittag den deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) treffen. Zuvor hatte die "Bild" über ein geplantes Treffen berichtet. Am Dienstag hatte Musk das Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Covid-19-Impfstoff arbeitet, in Tübingen besucht.

Auf Fotos ist zu sehen, wie Musk das Gelände von Curevac besuchte. Begleitet von Schaulustigen und bekleidet mit einem schwarz-weißen Tuch als Mund-Nasen-Schutz ging er von Gebäude zu Gebäude.

Am Sonntagabend hatte Musk auf Twitter angekündigt, er komme wegen einer Zusammenarbeit mit Curevac und wegen des Baus der Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin nach Deutschland. Curevac gilt als ein Hoffnungsträger auf der Suche nach einem Coronaimpfstoff. Die EU-Kommission hatte sich bereits bis zu 405 Millionen Dosen eines Impfstoffs der Firma aus Tübingen gesichert.