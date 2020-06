Telekom zurück in der Gewinnzone

Die Telekom Austria wandelt nach dem Riesenverlust im Vorjahr heuer wieder auf Gewinnpfaden. Im ersten Quartal hat der heimische Telekomriese, so TA-Chef Hannes Ametsreiter am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung des Forum Mobilkommunikation (FMK), wieder "einen sehr ordentlichen Gewinn" eingefahren. In den ersten drei Monaten 2011 standen knapp 80 Millionen Euro Verlust unter dem Bilanzstrich, im Gesamtjahr war der Verlust auf 253 Millionen Euro explodiert.

Von der Rückkehr in die schwarzen Zahlen erhofft sich der TA-Chef Rückenwind für die Hauptversammlung im Mai. Dort dürfte der neue Großaktionär Ronny Pecik, der inzwischen mehr als 20 Prozent hält, neuerlich die Ablöse des TA-Chefs fordern. Ametsreiter will weder die Auseinandersetzung mit Pecik noch den Honorar- und Schmiergeldskandal rund um den Lobbyisten Peter Hochegger kommentieren. Die TA fokussiere sich jetzt darauf, dass die Ergebnisse stimmen.