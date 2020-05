Telekom setzt auf Whistleblower

Die teilstaatliche Telekom Austria will die Skandale der Vergangenheit endgültig abstreifen und mit einem umfassenden Regelwerk zur Vermeidung von Korruption oder Preisabsprachen in eine neue, saubere Zukunft steuern. Ein wesentlicher Eckpfeiler der Bemühungen von Martin Walter, des vor einem Jahr engagierten Compliance-Chefs der Telekom, ist die am Montag erstmals präsentierte Whistleblower-Plattform „tell.me.“