Telekom-Deal könnte für ÖIAG teuer werden

Telekom Austria

Laut Vertrag kann sie zwar ein Veto gegen eineKapitalerhöhung einlegen. In der Praxis ist das freilich wirkungslos bis schädlich: Übt dieÖIAG ihr Vetorecht aus, erlischt für Amov die Verpflichtung, die Osteuropa-Expansion exklusiv über diezu tätigen.

Dieses Detail aus dem sonst streng gehüteten Syndikatsvertrag geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Übernahmeangebot der Amov an die TA-Kleinaktionäre hervor: „ ÖIAG und die Bieterin (Amov, Anm.) haben vereinbart, dass das Telekommunikationsgeschäft in Österreich, in den Ländern, in denen Telekom Austria bereits tätig ist und in definierten CEE-Ländern, darunter Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Albanien und Ukraine exklusiv über die Telekom Austria, ... abgewickelt werden soll, solange ÖIAG kein Veto gegen Kapitalerhöhungen ausübt.“

Im Klartext: Will – oder kann – die ÖIAG bei einer Kapitalerhöhung nicht mit, darf Amov ohne Telekom in Osteuropa expandieren und der TA dadurch auch Konkurrenz machen. Der von ÖIAG und ÖVP gepriesene Vorteil aus dem Syndikatsvertrag wäre mit einem Schlag dahin.

Die ÖIAG wiegelt offiziell ab, Amov wolle ja über die TA in Europa wachsen: „Für einen neuen Marktteilnehmer macht eine Expansion über die in CEE bereits sehr gut etablierten Telekom Austria strategisch deutlich mehr Sinn als ein Alleingang.“