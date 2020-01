Telekom-Chef Arnoldner: "Es wird keine Mastenwälder geben"

Heute, Montag, fällt auch bei der Telekom Austria der Startschuss für die neue Mobilfunkgeneration 5G. Vorstandschef Thomas Arnoldner sieht darin großes Potenzial für die Kunden.

KURIER: Warum brauchen wir die neue Mobilfunkgeneration 5G?

Thomas Arnoldner: Wenn wir historisch zurückblicken, hatten wir etwa alle zehn Jahre einen großen Sprung in der Technologie – von 2G auf 3G auf 4G und jetzt auf 5G. Das wird wieder ein großer Paradigmenwechsel sein. 5G wird eine Plattform sein für ganz viele neue Möglichkeiten und Anwendungen aufgrund einer größeren Bandbreite.

Ist der private Endkunde nicht schon genug bedient mit der aktuellen Bandbreite und Geschwindigkeit?

Das haben wir bei 4G auch geglaubt und heute sind diese Anwendungen aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken, etwa die starke Nutzung von Videostreaming.

Nennen Sie uns bitte ein paar Beispiele?

Im Privatkundenbereich werden wir etwa viel höhere Auflösungen anbieten können; also statt HD dann 4K oder 8K-Videos. Wir werden 360-Grad- und Virtual-Reality-Anwendungen haben, die drahtlos funktionieren; etwa der wahnsinnig boomende E-Gaming-Bereich, wo die ganz kurzen Reaktionszeiten erfolgsentscheidend für den einzelnen Spieler sind; oder denken Sie an den ländlichen Raum, wo wir kostengünstiger hohe Bandbreite in unterversorgte Gebiete bringen können.

Aber selbst der Regulator ist skeptisch und meint, Private kommen mit der jetzigen Bandbreite gut aus.

Man muss diese Dinge in einem zeitlichen Verlauf sehen. Natürlich werden am Anfang andere Anwendungen gefragt sein als später. So wird 5G eine wichtige Basis für das autonome Fahren sein. Das wird noch das ein oder andere Jahr dauern, bis es zur Anwendung kommt. Aber wir legen schon heute mit 5G die Grundlage dafür.

Es gibt aber auch gesundheitliche Bedenken.

Es ist bei jeder neuen Technologie so, dass es gewisse Sorgen gibt. Denn Dinge, die man nicht kennt, sind schwer zu greifen. Wir versuchen als Branche zu informieren und zum Beispiel erklären, dass es diese Mastenwälder, die von Verschwörungstheoretikern prognostiziert werden, nicht geben wird. Wir erklären auch, dass die Frequenzen, die zum Einsatz kommen, schon viele Jahre in Verwendung waren. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für Schädlichkeit. Wir bemühen uns um sachliche Information. Wenn die Menschen zwei, drei Jahre 5G intensiv genutzt haben, werden sie merken, dass es wie bisher keinen Grund zur Sorge gibt.

Wann wird 5G bei der Telekom Austria angeboten werden?

Wir haben uns bewusst entschieden, etwas zuzuwarten, denn es geht bei 5G darum, dass viele Zahnräder ineinander greifen, Sie brauchen ein entsprechendes Glasfasernetz, Masten und Endgeräte.