Telekom Austria halbiert die Dividende

Allerdings mit neuen Managern. Zumindest Finanzchef Hans Tschuden dürfte nach dem Auslaufen seines Vertrags Ende März 2012 seinen Hut nehmen. Zwar hat der Aufsichtsrat die Vertragsverlängerung bereits im heurigen August abgesegnet, der Vertrag selbst ist aber vom Chef des Kontrollgremiums, ÖIAG-Boss Markus Beyrer, noch nicht unterschrieben. Die ÖIAG selbst hüllt sich in Schweigen, auf der offiziellen Tagesordnung stand Tschudens Vertrag am Freitag nicht.



Der TA-Finanzchef geriet in den vergangenen Wochen vor allem wegen der angekündigten Dividende von 0,76 Euro je Aktie unter Beschuss. Die TA wird heuer – schätzen Analysten – rund 80 Millionen Euro Gewinn einfahren, die Ausschüttung dagegen würde mit 336,7 Millionen das Vierfache kosten und müsste aus der Substanz bezahlt werden. Auch Pecik kritisiert die Dividende: Sie sei zwar in Relation zu anderen Telekom-Unternehmen nicht überdurchschnittlich, in Relation zu den Gewinnen der TA aber zu hoch. Angesichts der niedrigen Eigenkapitalquote von derzeit mageren 10,7 Prozent sollte der Gewinn im Unternehmen bleiben. Massive Kritik an der Dividendenpolitik übte in den vergangenen Tagen auch TA-Betriebsratschef Walter Hotz. Der Sessel von TA-Chef Hannes Ametsreiter dürfte zumindest vorerst nicht wackeln, er genießt laut Pecik noch einen Vertrauensvorschuss. Allerdings werden an der Gerüchtebörse bereits Nachfolger gehandelt. Aktuellster Name: Orange-Chef Michael Krammer, dessen Unternehmen bald vom Konkurrenten „3“ übernommen werden dürfte.