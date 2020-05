Telekom-Austria-Chef Hannes Ametsreiter geht

Seine Amtszeit war von Herausforderungen gekennzeichnet. Schon ein Jahr nach Antritt wurden dubiose Aufträge an Lobbyist Peter Hochegger bekannt. In diese Affäre war er ebenso wenig verwickelt wie in eine Kursmanipulation. 2010 fusionierte er die Festnetz- und Mobilfunkgesellschaften in Österreich. Im Inlandsgeschäft stagnierte das Wachstum bald, da der Markt gesättigt ist und der Wettbewerb hart.

Besser ging es in den sieben Ländern Osteuropas, wo die TA tätig ist, aber nicht überall. Zunächst gab es in Weißrussland, im Vorjahr dann in Bulgarien Probleme. Der Überschuss drehte im Vorjahr von plus 52 auf minus 185 Millionen Euro. Das erste Quartal 2015 lief wieder besser. Mit einer Kapitalerhöhung von fast einer Milliarde soll unter anderem die Expansion vorangetrieben werden.