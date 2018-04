Telekom-Alcatel: Schatten der Vergangenheit

Auf der letzten Aufsichtsratssitzung der Telekom Austria wurde nur kurz darüber berichtet. Die Aufsichtsräte waren nicht amused. Sie glaubten, die Skandal-Vergangenheit des teilstaatlichen, börsenotierten Konzerns rund um den Ex-Lobbyisten Peter Hochegger sei längst aufgearbeitet. Jetzt hörten sie plötzlich von einer Co-Marketingvereinbarung zwischen Alcatel und der Österreich-Tochter A1 über rund zwei Millionen Euro, von vermutlichen Scheinstudien von Hocheggers ehemaliger Firma Valora und vom Verdacht der klassischen Untreue. Kurz zuvor hatten sie erfahren, dass der ehemalige Alcatel-Chef Thomas Arnoldner ab September neuer CEO der Telekom wird.

Die Wiener Staatsanwaltschaft klopfte Anfang 2018 mit etlichen Fragen bei der Telekom an. „Wir haben die interne Revision eingeschaltet, um diese Fragen zu beantworten, die Ergebnisse wurden an die Staatsanwaltschaft übermittelt“, bestätigt Telekom-Sprecherin Barbara Grohs. Um allfällige Ansprüche des Unternehmens zu wahren, schloss sich die Telekom jetzt als Privatbeteiligte dem Strafverfahren an.

Schwerpunkt der Ermittlungen jetzt in Richtung Telekom

Die Ermittlungen dümpeln bereits seit einigen Jahren vor sich hin, zuerst arbeitete die Justiz die spektakulären Telekom-Hochegger-Fälle ab. Das Verfahren bekam in den vergangenen Wochen allerdings eine neue Dynamik. Ursprünglich nur als Alcatel-Hochegger-Causa bearbeitet, richtet sich der Schwerpunkt der Ermittlungen nun auf die Telekom.

Doch der Reihe nach. Der Technologiekonzern Alcatel war einer der wichtigsten Hardware-Lieferanten der Telekom beim Breitband-Ausbau. Anstatt der Telekom direkte Rabatte einzuräumen, wurde zwischen Alcatel und Telekom eine Co-Marketingvereinbarung geschlossen. Alcatel dotierte von 2003 bis 2006 dieses gemeinsame Marketingbudget mit einem gewissen Prozentsatz, abhängig vom jeweiligen Liefervolumen an die Telekom.