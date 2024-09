Nach Verhaftung: Durow kritisiert Ermittlungen in Frankreich

In seiner ersten öffentlichen Äußerung seit seiner Festnahme Ende August nannte Durow es in einer Botschaft auf Telegram am Donnerstag "überraschend", dass er für die von anderen Nutzern geteilten Inhalte verantwortlich gemacht werde. Vorwürfe, Telegram sei "eine Art anarchistisches Paradies", bezeichnete er als "vollkommen unwahr".