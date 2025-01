Bekannter Tech-Konzern in Kärnten muss 100 Stellen abbauen

Der Tech-Konzern Flex plant an seinem Standort in Althofen (Bezirk St. Veit an der Glan) den Abbau von 100 Stellen. Das Unternehmen sieht sich aktuell mit einem "Rückgang der prognostizierten Produktionsvolumina" konfrontiert, hinzu kommt die "allgemein nach wie vor schwache Konjunktur und Bedarfsrückgängen einzelner Kunden", teilte das Unternehmen mit.

Erreicht werden soll der Stellenabbau teilweise über vorzeitige Pensionierungen oder Einsätze an anderen Standorten. Wie viele Personen tatsächlich abgebaut werden, könne man noch nicht sagen, die Pläne seien aktuell noch in Ausarbeitung, hieß es am Freitag von Flex. Die Maßnahmen erfolgen allerdings "in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und den Betriebsräten", wurde betont.