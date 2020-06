Teak Holz International droht Kahlschlag

Bei der börsennotierten Linzer Teak Holz International AG (THI), die seit 1998 Gelder privater Investoren in Teak-Baum-Plantagen in Costa Rica pumpt, könnte es zu einem wirtschaftlichen Kahlschlag kommen. Am Mittwoch wird laut Wilhelm Rasinger, dem Präsidenten des Interessenverbands für Anleger (IVA), in Wien eine Krisen-Hauptversammlung stattfinden.

Bei der Hauptversammlung sollen die Aktionäre darüber informiert werden, zu welchen Ergebnissen die Inventur der sieben Edelholz-Plantagen (1934 Hektar) in Costa Rica tatsächlich gekommen ist und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Denn: Der Baumbestand soll sich "über Nacht" von 1,3 Millionen auf 660.000 Stück reduziert haben. Zugleich sollen die Aktionäre in der Hauptversammlung darüber abstimmen, ob die sieben Plantagen verkauft werden. Sollte sich kein Käufer oder Groß-Investor in Kürze auftreiben lassen, hält Rasinger eine Insolvenz laut APA für „unausweichlich“. THI unterhält acht Tochterfirmen in Costa Rica und zwei Gesellschaften in Panama.

Bereits Mitte Dezember 2014 hatte THI einräumen müssen, dass es auf den sieben Plantagen mit einem Umfang von 1934 Hektar nur rund 660.000 Bäume gibt und nicht 1,3 Millionen wie bisher angenommen. Beim Börsengang im Jahr 2007 war sogar noch von über zwei Millionen Teakbäumen die Rede. Zugleich musste THI eingestehen, dass das Eigenkapital "den Wert des halben Grundkapitals unterschritten hat“ und „Sanierungsschritte“ eingeleitet worden seien.

Laut Bilanz 2013 betrugen die Verbindlichkeiten rund 24 Millionen Euro. Nach Angaben der Wirtschaftsinformationsdienstleisters Creditreform setzte der THI-Konzern im 2013 nur rund 286.000 Euro um, das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) betrug minus 28,76 Millionen Euro, das Konzernergebnis vor Ertragssteuern (EBT) minus 39,63 Millionen Euro. Indes wurden die Finanzanlagen (u.a. Beteiligungen) mit 65,85 Millionen Euro beziffert. Die Bonität wird laut Creditreform als "schwach" eingestuft.