Teak Holz: Aktionäre fühlen sich gepflanzt

Auf der Hauptversammlung des börsennotierten Linzer Plantagen-Betreibers Teak Holz International am Mittwoch ließen die frustrierten Anleger ihrem Unmut freien Lauf. "Sie haben nicht nur das Geld des Börsengangs verbrannt, sondern auch 31 Millionen Euro Schulden angehäuft", wetterte Aktionär Max B. "Sie haben ja keine Ahnung von Forstwirtschaft." Der Ärger der Anleger, die Zig-Millionen in sieben Teak-Plantagen in Costa Rica investiert haben, ist nicht unberechtigt. Sie bangen um ihr Investment und fühlen sich sprichwörtlich gepflanzt. Denn: Ein neues Gutachten stellt alle bisherigen Zahlen auf den Kopf.

So sprießen vor Ort statt 1,3 Millionen nur 661.904 Bäume. Die Gutachten der Vorjahre sind offenbar nicht einmal das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind.

Laut THI seien den damaligen Experten Fehler unterlaufen. So musste THI-Vorstand Franz Fraunhofer einräumen, dass statt auf 1934 Hektar nur auf 1017 Hektar Edelhölzer wachsen. Das sind 47 Prozent weniger als früher angegeben. Fraundorfer, der das Unternehmen erst seit Ende 2013 leitet, steht derzeit mit dem Rücken zur Wand. THI geht das Geld aus. "Viel Zeit für Spielchen haben wir nicht mehr", sagt der Manager zum KURIER. Die Zahlen lassen Böses ahnen. Wurde der Wert der Plantagen im Jahresabschluss 2013 (Stichtag 31. September) noch mit 97 Millionen Euro beziffert, so konnte Fraundorfer am Mittwoch nicht sagen, wie viel die Wälder heute tatsächlich wert sind. Nur eines ist sicher: Die vorhandenen Vermögenswerte reichen nicht aus, "um sämtliche Verbindlichkeiten zu bedienen".