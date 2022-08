Tax Freedom Day: Bis 15. August arbeitet Steuerzahler für den Staat

In dieselbe Kerbe schlägt Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker, der ebenfalls mehr Netto vom Brutto fordert: „Diese Krise ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch hie und da gönnerhaft Gutscheine zu verteilen und an kleinen Schrauben zu drehen, reicht auf Dauer nicht aus. Es geht darum, die Kaufkraft zu stützen, denn die Mitte, die das ganze System trägt, muss halten!“