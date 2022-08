Tanken insgesamt günstiger, aber Diesel teurer

Das Tanken ist seit Anfang Juli um rund 15 Cent je Liter Kraftstoff günstiger geworden, meldet der ÖAMTC mit Verweis auf die Spritpreisdatenbank der E-Control. Im Juli zahlten Autofahrer im Schnitt 2,028 Euro für den Liter Super und 2,031 Euro für den Liter Diesel. Damit war Diesel im abgelaufenen Monat dennoch teurer als im bisherigen Rekordmonat Juni 2022.

Im Vergleich zu den vom ÖAMTC erhobenen Spritpreisen aus dem Juli 2021 sei an den Zapfsäulen damit eine Steigerung von rund 55 Prozent bei Super zu beobachten, bei Diesel waren es rund 64 Prozent.

Forderung nach Kostenentlastung

Der Klub wiederholte heute in einer Aussendung seine Forderung nach einer Kostenentlastung für die Autofahrer, etwa durch die Senkung der Mineralölsteuer und einer Erhöhung des Kilometergeldes für jene, die mit ihrem Privat-Pkw Fahrten für die Arbeitgeber erledigen.

Für Reisende hat der ÖAMTC noch einen Tipp: "Aufgrund von Preisregulierungen oder Steuersenkungen in Italien, Slowenien oder auch Kroatien ist das Tanken in diesen Ländern durchaus günstiger als in Österreich. Wer sich also auf den Weg in den Süden macht, sollte vor der Rückreise noch einen Tankstopp einlegen."