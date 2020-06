T-Mobile und Telering erhöhen die Tarife

T-Mobile folgt dem Beispiel von A1 und erhöht nun auch seine Tarife, ebenso wird es Preissteigerungen bei der Billigschiene Telering geben. Der T-Mobile-Österreich-Chef Andreas Bierwirth hatte bereits auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine Erhöhung der Gebühren und Tarife angedeutet. "Wir sitzen auf einem unheimlichen Wachstumsmarkt. Aber leider haben wir diese Wachstumskurve nicht in eine Umsatzkurve transferieren können", so Bierwirth.

Wie der KURIER aus gut informierten Kreisen erfahren hat, wird T-Mobile im April oder Mai die Aktivierungsgebühr um 20 Euro auf 69,90 Euro erhöhen.