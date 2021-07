Swatch übernimmt "Juwelier der Stars"

Der Schweizer Uhrenriese Swatch stärkt mit einem weiteren Zukauf seine Position im hochpreisigen Uhren- und Schmuckbereich. Das Unternehmen kauft für 750 Millionen Dollar (565 Millionen Euro) in bar die US-Edelmarke Harry Winston mit der prestigeträchtigen Adresse Fifth Avenue in New York.

Harry Winston gilt als „ Juwelier der Stars“. Zu den Kunden zählen die britische Königin Elisabeth II., Madonna oder Scarlett Johansson. Harry Winston beschäftigt in 22 Boutiquen weltweit 535 Mitarbeiter und lässt den Schmuck unter anderem in Genf fertigen. Die US-Firma ist auch in der Diamantenförderung aktiv, dieser Teil wurde allerdings nicht verkauft.