"Swasticar": Wie stark Tesla unter Elon Musks miesem Image leidet

"Hinter jeder Marke stehen Persönlichkeiten", sagt Gerhard Hrebicek, Gründer des European Brand Institute . Musk habe sich mit Tesla als Innovator in Szene gesetzt. Sein Name war schon immer eng mit der Marke verbunden . Sein Image färbt stark auf Tesla ab . Als Musk im Sommer 2024 begann, Donald Trumps Wahlkampf öffentlich zu unterstützen, begann die Misere.

Wütende öffentliche Reaktionen

Mittlerweile ist aus Scham Abscheu geworden. Neben "Swasticar"-Stickern und solchen, die Musk mit Oberlippenbärtchen zeigen, tauchen nun etwa Plakate mit einem satirischen Tesla-Werbespruch auf: "Geht von Null auf 1939 in 3 Sekunden." Pappaufsteller von Musk mit gerecktem rechten Arm werden in Tesla-Geschäften platziert. Aktionäre und langjährige Tesla-Fans sagen sich von ihrer bisher bevorzugten Automarke los. Manche, wie die Musikerin Sheryl Crow, halten den Abschied in Bildern fest und holen sich in sozialen Medien Applaus dafür ab.