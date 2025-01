Tesla verfehlte Erwartungen: Musk setzt nun auf Robotaxi-Offensive

Nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen stellte Tesla-Chef Elon Musk den Start eines Robotaxi -Angebots in der US-Stadt Austin für Juni in Aussicht.

Der Quartalsgewinn fiel um 71 Prozent

Bis Jahresende sei die Einführung in Kalifornien und anderen US-Regionen geplant, im kommenden Jahr in ganz Nordamerika sowie den "meisten Ländern" international, kündigte Musk an.

Der Umsatz des Elektroauto-Herstellers legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 25,7 Milliarden Dollar zu. Doch Analysten hatte im Schnitt eher mit rund 27,3 Mrd. Dollar gerechnet. Der Quartalsgewinn fiel um 71 Prozent auf gut 2,3 Mrd. Dollar. Auch beim bereinigten Ergebnis pro Aktie verfehlte Tesla mit 0,73 Dollar die Analystenerwartung von 0,76 Dollar. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund drei Prozent.