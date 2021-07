Swarovski-Perlen für die Zebrastreifen

In der Stadt Bern wurde bereits im Sommer beschlossen, die Zebrastreifen in einem neuen, helleren Gelbton auszuführen. Noch verfügt aber kein Zebrastreifen über die neuen Perlen, denn wegen der winterlichen Temperaturen können zurzeit keine Markierungen erneuert werden. Die Zebrastreifen werden daher erst im Frühling mit den Glasperlen versehen. „Dank dem Beimischen von Swarovski-Perlen reflektieren die Fußgängerstreifen das Licht der Autos besonders gut und werden gerade in der Nacht, bei Regen und bei Nebel viel besser sichtbar“, sagt Stephan Meyer vom städtischen Tiefbauamt.

Wer hofft, sich an den Zebrastreifen bereichern zu können, wird enttäuscht werden – die Glasperlen haben mit dem edlen Swarovski-Schmuck wenig gemein. Die Mikroperlen der Swarco AG – Swarovski ist ein Teil der Swarco Holding – werden eigens für Straßenmarkierungen hergestellt. Swarco ist spezialisiert auf Verkehrssicherheitssysteme und Verkehrsmanagement.