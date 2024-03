Swarovski-CEO: "Lage ist immer noch schwierig, aber wir sind auf dem richtigen Weg"

Das Jahr 2023 sei von einem "soliden Wachstum" geprägt gewesen - trotz eines sich verlangsamenden Luxusmarktes und eines volatilen geopolitischen und makroökonomischen Umfelds, sagte der Vorstand bei einem Pressegespräch in Wien. Der Umsatz blieb im Vorjahr stabil bei 1,83 Mrd. Euro .

Nur so viel: "Wir stehen noch vor einigen Herausforderungen, aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Nasard. Der Restrukturierungsprozess werde voraussichtlich in zwei Jahren abgeschlossen sein.

Die wichtigsten Absatzmärkte für Swarovski sind die USA und China. Auf die USA entfielen 20 Prozent des Umsatzes, auf China 13 Prozent. Beide Märkte entwickelten sich gut. Der flächenbereinigte Umsatz in den USA sei 2023 um 5 Prozent gestiegen, in China um 12 Prozent.

Allerdings sei die Situation in China noch nicht stabil, weil es eine Vertrauenskrise bei den chinesischen Konsumenten gebe. Generell sei die Entwicklung der gesamten Luxusindustrie etwas schwieriger vorherzusagen als in der Vergangenheit, so Nasard.

Chinesische Touristen noch nicht auf Vorkrisenniveau

Auch die Zahl der chinesischen Touristinnen und Touristen sei noch nicht auf dem Vorkrisenniveau von 2019. Für Swarovski Österreich seien Touristen eine wichtige Käufergruppe. Stattdessen nehme das Unternehmen mehr europäischen und viel mehr Tourismus aus den USA und aus Indien wahr.