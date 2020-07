Swap-Affäre: Linz ist zu Gesprächen bereit

Nächsten Freitag geht der sündteure Zivilprozess zwischen der Stadt Linz und der BAWAG rund um die verlustreiche Zinswette Swap 4175 am Handelsgericht Wien in die nächste Runde. Mittlerweile geht es um eine Streitwert in Höhe von 552 Millionen Euro. Richter Andreas Pablik wird mit den Anwälten der Stadt und der Bank ausbaldowern, welche Fragen der bestellte Sachverständige in seinem Gutachten beantworten soll. Die bisherigen mehr als zaghaften Versuche, Gespräche über eine etwaige außergerichtliche Einigung zu führen, könnten jetzt doch noch fruchten.

„Wir stehen jederzeit für eine Wiederaufnahme der Gespräche mit der BAWAG zur Verfügung. Wir haben schon mehrmals betont, dass wir uns nicht einzementieren und grundsätzlich bereit sind, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten“, sagt der Linzer Vizebürgermeister und Finanzreferent Christian Forsterleitner. Ein Vergleich setze aber voraus, so die Stadtpolitiker weiter, dass die BAWAG ihren behaupteten Schaden nachweise. „Wir sind den Linzern verpflichtet, die beste Lösung in dieser Causa zu finden.“ Wenn von der BAWAG nicht die notwendigen Voraussetzungen für weitere Vergleichsverhandlungen geschaffen sind, werde die Stadt Linz den Prozess vor Gericht weiterführen müssen. „Möglicherweise eröffnen die Änderungen im Anwaltsteam auf Seiten der BAWAG und der medial diskutierte Verkauf die Tür für die Wiederaufnahme der Verhandlungen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die BAWAG die Fakten auf den Tisch legt und seriös verhandelt“, meint Vizebürgermeister Forsterleitner.