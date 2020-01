SUVs: Das umstrittenste Autosegment bleibt auf der Erfolgsspur

Noch nie war eine Fahrzeuggattung zugleich so populär und verachtet wie die Sport Utility Vehicles, in der breiten Öffentlichkeit als SUVs bekannt. Die sportlichen Geländewagen kamen in den 10er-Jahren so richtig auf Touren. 2010 lag ihr Marktanteil erstmals im zweistelligen Prozentbereich – nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern. Zurückführen ist dies laut Experten auf die höhere Sitzposition, die einen besseren Überblick verschafft.

Die Bauweise erleichtert – vor allem älteren Menschen – das Ein- und Aussteigen. Argumentiert wird auch mit der Sicherheit. Im Falle eines Unfalls sind die Fahrzeuginsassen geschützter. Umgekehrt, so argumentieren Gegner, seien andere Verkehrsteilnehmer bei einem Crash im Nachteil.