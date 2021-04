Supermarktketten wollen Mitarbeiter ab Mitte Mai impfen

Lidl Österreich hofft auch, die betriebsinternen Impfstraßen "zwischen Mitte und Ende Mai" starten zu können. Mitarbeiter können sich bereits intern für die Covid-19-Impfung registrieren. Bis Mitte Juni sollen dann alle Lidl-Mitarbeiter, die das wollen, unabhängig vom Dienstort mit der ersten Dosis geimpft sein.

Der Diskonter Hofer mit 12.000 Mitarbeitern in Österreich will sich noch zu "keinem genauen Zeitplan" im Hinblick auf die betrieblichen Covid-Impfungen äußern. "Hofer hat bereits sämtliche Vorbereitungen getroffen, um als systemrelevanter Lebensmittelhändler so früh wie möglich mit den Impfungen starten zu können", teilte der Lebensmitteldiskonter auf Anfrage mit. Man stehe in "stetigem Austausch mit den zuständigen Behörden".

Impfstraßen in Betrieben

Die türkis-grüne Regierung will Impfstraßen bei Großbetrieben bald ermöglichen. "Wir wissen, dass viele Betriebe gut vorbereitet sind. Das heißt, wir wollen Anfang Mai mit dem betrieblichen Impfen starten", sagte Impfkoordinatorin und Sektionschefin im Gesundheitsministerium, Katharina Reich, am Montag im Ö1-Morgenjournal des ORF-Radio.

Neben Supermarktketten sollen Betriebe mit Staatsbeteiligung und einige österreichweit tätige Großunternehmen direkt vom Bund Impfstoff erhalten. Dazu gehören laut Medienberichten unter anderem Porr, Post, ÖBB, OMV und A1 Telekom Austria.