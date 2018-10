Supermarkt-Eigenmarken: "Das ist wie im Mittelalter"

Bei Spar-Chef Gerhard Drexel läuten die Alarmglocken. Grund dafür ist ein Richtlinien-Vorhaben gegen unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette, das kürzlich den Landwirtschaftsausschuss des EU-Parlaments passiert hat.

Dem Vorhaben nach dürfen laut Drexel Handelsunternehmen in Zukunft keine Eigenmarken (Produkte, die Handelsunternehmen herstellen oder in Auftrag geben) mehr bei der Lebensmittelindustrie oder Landwirtschaft bestellen, deren Tierschutz- und Umweltschutzbestimmungen über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen. „Das heißt, wir dürfen bei Eigenmarken nicht mehr sagen ’Bitte kein Glyphosat, oder weniger Pestizide’“, sagt Drexel. Er fühle sich an das Mittelalter erinnert, in dem per Dekret die Weiterentwicklung von Wissenschaft oder Medizin verboten gewesen sei.