Essiggurken im Supermarkt kommen immer öfter aus Asien

Im Wurstsemmerl, zur Brettljause oder im Gulasch – das Essiggurkerl ist ein Klassiker der österreichischen Küche. Immer häufiger stammen die Gurken im Glas aber aus dem Ausland statt von heimischen Bauern. Kamen in den 1990er-Jahren noch 80 Prozent der Einlegegurken aus Österreich, ist es jetzt nur noch ungefähr jede fünfte. Und auch die Entfernungen werden weiter. Bis vor ein paar Jahren stammte die Importware meist aus dem europäischen Ausland. Mittlerweile kommt sie immer öfter aus Asien und legt vom Feld bis in den Supermarkt mehrere Tausend Kilometer zurück.

Oft fehlt am Etikett die Herkunftskennzeichnung

Für die Konsumenten ist nicht immer leicht erkennbar, woher das Gemüse im Einmachglas stammt, so eine Untersuchung des Vereins „Wirtschaften am Land“. Für diese wurden im Juni insgesamt 98 verschiedene Essiggurkengläser überprüft. Rund ein Drittel bestand aus heimischen Gurken, bei sieben stammte der Rohstoff aus der EU und 56 Produkte blieben ohne Herkunftsangabe. Besonders häufig fehlte die Information über die Herkunft der Gurkerl bei den Handelseigenmarken: Von 40 überprüften Produkten fehlte sie bei 31.

„Wirtschaften am Land“ fragte bei den Supermarktbetreibern nach. Die Antworten hätten überrascht, berichtet Vereinsobmann Robert Pichler. So wurden etwa vereinzelt ganze 15 mögliche Herkunftsländer (von Nordmazedonien über die Türkei bis nach Russland) für ein einziges Produkt angeführt. Bei fast einem Viertel der überprüften Eigenmarken-Produkte stammten die Gurken aus Indien.