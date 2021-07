"Sunnybag" aus Graz bastelt an Solarladegerät

Die Grazer verwenden die gleichen Solarzellen wie der US-Elektroautobauer Tesla für sein neuestes "Model S". Über den USB-Ausgang liefert das " Powertab" bis zu 2,4 Ampere Ausgangsstrom; eine volle Akkuladung reicht für etwa drei Smartphones. Das Gerät ist auch mit einer Lese- und Nachtlampe ausgestattet.

Der Solarlader ist auch bei der österreichischen Entwicklungshilfe schon auf Interesse gestoßen, so Sunnybag zur APA. Sunnybag-Gründer Stefan Ponsold war zu Jahresbeginn gemeinsam mit Entwicklungshelfern in Westafrika und hat das " Powertab" unter extremen Bedingungen getestet. Sobald das Gerät auf dem Markt ist, wolle es die Entwicklungshilfe in Westafrika verbreiten, so Sunnybag. "Die finalen Verhandlungen laufen." Die in Armut lebende Bevölkerung Westafrikas verfüge oft über keine Stromversorgung und sei auf "unsaubere Energiequellen" angewiesen.