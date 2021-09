Studie: Digitale Banktermine bei Älteren besonders beliebt

39 Prozent geben an bei Bankangelegenheiten die virtuelle Variante zu wählen. Bei den Menschen ab 50 Jahren würden den digitalen Weg sogar 42 Prozent wählen. Damit liegen sie acht Prozent über den Schnitt. Bei virtuellen Sprechstunden liegen sie bei 42 Prozent und damit zwölf Prozent über dem Schnitt. Corona habe die Hemmschwelle abgebaut, sagt Mühlbauer. Gerade die Generation 50Plus habe die Vorteile des digitalen Bankings erkannt. „Hinzu kommt, dass diese Altersgruppe bereits vergleichsweise viel Erfahrung in Geldangelegenheiten verfügt und deshalb geringeren persönlichen Beratungsbedarf hat als Jüngere.“

Ausgaben für digitales Angebot gestiegen

Außerdem zeigt die Studie, dass sich auch die Akzeptanz von kostenpflichtigen virtuellen Angeboten erhöht hat. Ein Drittel der Befragten gab für die Nutzung digitaler Inhalte mehr Geld aus als vor der Pandemie. Nur ein Fünftel ist grundsätzlich nicht bereit, für Online-Dienste zu bezahlen. Wer mehr in digitale Inhalte investierte, wollte vor allem Filme und Serien bei Streamingdiensten wie Netflix schauen (71 Prozent). Bei den 18- bis 29-Jährigen waren es sogar 80 Prozent. An zweiter Stelle folgen Online-Spiele und Musikangebote wie Spotify oder virtuelle Konzerte, für die jeweils 36 Prozent mehr Geld ausgaben. Außerdem investierten 21 Prozent mehr in Online-Fortbildungen und 13 Prozent in das Verfolgen von Sportveranstaltungen im Netz. Letzteres gilt besonders für die Generation 50Plus. 22 Prozent von ihnen bezahlten in Corona-Zeiten mehr für Anbieter wie Sky Sport.