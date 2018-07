Strumpfhersteller Wolford schreitet aus den roten Zahlen

Wolford will künftig auch jüngere Kundschaft ansprechen. Für sie haben die Bregenzer ab September einige Innovationen parat. Dazu gehören etwa „Tattoo Tights“, durchsichtige Strumpfhosen, die ein Tattoo am Oberschenkel vortäuschen. Für den Herbst sind Pop-up-Stores in berühmten Warenhäusern (u.a. Steffl in Wien) geplant, in denen man Tattoo-Künstlern über die Schulter schauen kann. Mit der Herbst/Winterkollektion wird Wolford auch die weltweit ersten biologisch abbaubaren Leggings und Pullover auf den Markt bringen.