Strompreis zehn Prozent zu hoch

Die Insolvenz des Biomassekraftwerks in Güssing könnte erst der Anfang einer Pleitewelle in der Bioenergie-Branche gewesen sein. Spätestens ab 2015, wenn die meisten Förderverträge der 150 Biomasse- und 300 Biogaskraftwerke in Österreich auslaufen, stehen viele Projekte vor dem Aus, weil sie ohne staatliche Subventionen (noch) nicht lebensfähig sind. Besonders ältere Kraftwerke sind betroffen.

„Wer nicht darauf geachtet hat, dass die Förderungen auslaufen, wird Probleme bekommen“, glaubt Energieminister Reinhold Mitterlehner. Allerdings werde niemand „nur so aus Spaß in den Konkurs geschickt“, stellte der Minister etwaige Vertragsverlängerungen in Aussicht. Grundsätzlich will er aber von der bisherigen Förderpolitik abrücken und stattdessen Wind- und Sonnenenergie den Vorzug geben.

Damit schließt er sich der Meinung von E-Control-Chef Walter Boltz an, der offen gegen einen weiteren Biomasse-Ausbau ist. Immerhin sind seit 2002 rund 1,2 Milliarden Euro in der Biomasse-Förderung geflossen. Durch die steigenden Rohstoffpreise ist die Stromerzeugung aber trotz der höheren Einspeistarife nicht rentabel. Holz sei als Rohstoff zu teuer, um es direkt zu verbrennen, meint Boltz. Es sollte zuerst einer stofflichen Nutzung (etwa Papiererzeugung) zugeführt werden. Auch WIFO-Energieexperte Kurt Kratena sieht „großen Regulierungsbedarf“ bei der Ökostromförderung. „Eine Rohstoffkonkurrenz wie bei Biomasse und Biogas sollte generell vermieden werden“, sagt Kratena.

„Ohne Ausbau der Bioenergie ist die Energiewende zum Scheitern verurteilt“, weist Horst Jauschnegg vom Biomasseverband die Kritik zurück. Ohne massive Förderung für fossile Energien sowie die Einpreisung ihrer Umweltschäden wäre gar keine Unterstützung für Biomasse nötig.